Стокгольм, , 02:41 — REGNUM Соглашение об отмене виз подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сказано в опубликованном 2 декабря сообщении госсекретариата по иностранным делам республики.

Сергей Лавров Mid.ru

Уточняется, что подписание соглашения состоялось после выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании СМИД ОБСЕ. Встреча Беккари с главой МИД РФ Лавровым названа «самым важным моментом дня».

Отмечается, что подписание соглашения об отмене виз стало ещё одним свидетельством «и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Лавров заявлял о высокой степени готовности межправительственного соглашения об отмене виз между Россией и Сан-Марино.

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