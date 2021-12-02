Бразилиа, 3 декабря, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года принял глава Бразилии Жаир Болсонару. Об этом бразильский лидер заявил 2 декабря в ходе видеоконференции в социальных сетях.

Antonio Cruz / Agência Brasil Жаир Болсонару

Болсонару отметил, что предложение Путина является для него «радостью и большой честью». Бразильский глава также подчеркнул, что его предстоящий визит «открывает окно возможностей» для Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Владимир Путин передал Жаиру Болсонару через бразильского посла в РФ Родриго Де Лима Баэну Соареса приглашение посетить Россию с визитом.