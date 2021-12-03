Москва, 3 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве состоится чемпионат среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии — кибатлетике. Об этом 2 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

1920х1080.рф Легкая атлетика

Мероприятие пройдет 6 и 7 декабря 2021 года. Участники соревнований будут на скорость проходить трассы с использованием, в частности, разработок столичных инноваторов: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями. Ожидается, что в соревнованиях примут участие кибатлеты из 30 регионов России.

«Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков!» — сказала Сергунина.