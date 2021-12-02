Стокгольм, 3 декабря, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Никола Селакович на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме обменялись мнениями по ситуации на Балканах на полях саммита ОБСЕ. Об этом сообщил МИД России на своем официальном сайте 2 декабря.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николы Селаковича по итогам переговоров. 16 апреля 2021 года, Москва

«Рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем в Сочи 25 ноября 2021 года», — отмечается в сообщении.

Министры также обсудили положение дел в косовском урегулировании, ситуацию в Боснии и Герцеговине и ряд других актуальных международных вопросов.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом Путиным в Сочи заявил о том, что стороны договорились о реализации ряда проектов в экономической и военно-технической сфере.