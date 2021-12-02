Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка 2 декабря выделил дополнительное финансирование объемом $29,5 млн на проект реформирование системы здравоохранения Албании.

Тирана, Албания Ergys Veliu

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства пойдут на возмещение ущерба, причиненного системе здравоохранения землетрясением 2019 года.

Отмечается, что Албания достигла успехов в увеличении средней продолжительности жизни населения и провела реформы в сфере управления, планирования и финансирования системы здравоохранения. Во Всемирном банке отметили важность обеспечения поставок лекарств и новейшего медицинского оборудования в региональные госпитали.

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