Вашингтон, 2 декабря 2021, 23:10 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка 2 декабря выделил дополнительное финансирование объемом $29,5 млн на проект реформирование системы здравоохранения Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства пойдут на возмещение ущерба, причиненного системе здравоохранения землетрясением 2019 года.
Отмечается, что Албания достигла успехов в увеличении средней продолжительности жизни населения и провела реформы в сфере управления, планирования и финансирования системы здравоохранения. Во Всемирном банке отметили важность обеспечения поставок лекарств и новейшего медицинского оборудования в региональные госпитали.
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