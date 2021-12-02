Вашингтон, 2 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Совет директоров Всемирного банка 2 декабря выделил дополнительное финансирование объемом $29,5 млн на проект реформирование системы здравоохранения Албании.

Ergys Veliu Тирана, Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства пойдут на возмещение ущерба, причиненного системе здравоохранения землетрясением 2019 года.

Отмечается, что Албания достигла успехов в увеличении средней продолжительности жизни населения и провела реформы в сфере управления, планирования и финансирования системы здравоохранения. Во Всемирном банке отметили важность обеспечения поставок лекарств и новейшего медицинского оборудования в региональные госпитали.