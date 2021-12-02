Приштина, , 22:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 декабря поприветствовал назначение бывшего главу военного комитета НАТО Стюарта Пича представителем Великобритании по Западным Балканам.

Стюарт Пич Defenceimagery.mod.uk

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что он ожидает тесного сотрудничества с Пичем в продвижении и защите свободы и демократии в регионе.

Напомним, задачей Пича станет работа с лидерами Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины, а также с союзниками из США и Евросоюза во имя поддержания стабильности в регионе.

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