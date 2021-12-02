Москва, , 23:32 — REGNUM Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик ознакомил президента России Владимира Путина с актуальной ситуацией в БиГ и на Балканах. Об этом Додик заявил журналистам 2 декабря в Москве после встречи с российским лидером.

Милорад Додик и Владимир Путин на встрече Kremlin.ru

«С президентом Путиным я говорил об актуальной ситуации в регионе. Я ознакомил Путина с нашим взглядом на события в БиГ. Я могу только сказать, что он ознакомлен с подробностями и что его интересовали все возможные сценарии развития политической ситуации, поведение международных акторов, статус Республики Сербской, конституционные решения, но также и развитие совместных с Россией экономических проектов», — заявил Додик телеканалу РТРС.

Додик отметил, что он очень доволен переговорами с Путиным, особо тем фактом, что президент России поддержал строительство газопровода через Республику Сербскую.

Напомним, что 25 ноября с Путиным встречался президент Сербии Александр Вучич. По словам Вучича, газовая тема была одной из главных в переговорах двух лидеров.