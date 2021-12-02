Москва, , 21:48 — REGNUM Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» поступят в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает 2 декабря газета «Известия» со ссылкой на военные источники.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» Цитата из видео Малые ракетные корабли проекта 22800 Каракурт УРАГАН И ДРУГИЕ ЗАЛОЖЕНЫ СТРОЯТЬСЯ

По утверждению издания, в Минобороны уже принято решение ввести шесть МРК проекта 22 800 в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Новые МРК «Каракурт» войдут в состав 165-й бригады охраны водного района, заменив собой советские ракетные катера проекта 1241.

«Каракурты», дислоцирующиеся во Владивостоке, должны обеспечить оборону главной военно-морской базы Тихоокеанского флота, а также острова Сахалин и Курильских островов. Кроме того, в случае необходимости их можно перебросить на Камчатку.

Напомним, МРК проекта 22 800 «Каракурт» способны наносить удары не только по морским, но и по наземным целям, так как в зависимости от задачи могут использовать как крылатые ракеты «Калибр», так и противокорабельные ракеты «Оникс».

По некоторым данным, для Тихоокеанского флота уже заказаны шесть МРК проекта «Каракурт», которые будут строиться на Амурском судостроительном заводе и на «Восточной верфи» во Владивостоке.

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