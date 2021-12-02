Рига, , 23:24 — REGNUM Жители Латвии опасаются высказываться по поводу саммита НАТО в Риге. Об этом 2 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рижане панически боятся публично высказываться по поводу прошедшего в Риге саммита министров иностранных дел стран НАТО», — заявил эксперт.

«Видимо, они хорошо усвоили мой пример — судебного преследования за антивоенные высказывания, которое закончилось вынесением наказания в виде 10 месяцев тюрьмы», — напомнил Гапоненко.

«Близкие знакомые говорят в частных беседах о том, что они опасаются стать жертвой превентивного удара со стороны России в случае размещения в Латвии элементов системы ПРО, в которых противоракеты легко могут быть заменены на ракеты ударные», — сообщил политолог.

Напомним, что 1 декабря в Риге состоялся саммит министров иностранных дел стран-участниц НАТО. В рамках саммита генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что у России не должно быть никаких интересов на постсоветском пространстве.