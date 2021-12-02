Пекин, 2 декабря, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Литва больше не сможет поставлять свои товары в Китай, так как Пекин полностью вычеркнул эту страну из своего таможенного реестра, сообщают 2 декабря литовские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По данным МИД Литвы, в данный момент Вильнюс обратился за помощью к Евросоюзу. В литовской конфедерации промышленников уже официально подтвердили удаление Литвы из таможенных документов Китая.

По словам президента конфедерации Видмантаса Янулявичуса, у литовских экспортеров начались серьёзные проблемы.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай … собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях», — указано в сообщении МИД Литвы по этому поводу.

Напомним, ранее Вильнюс заявил о своей готовности «налаживать экономико-дипломатические связи» с Тайванем и открыть там торговое представительство. В ответ официальный Пекин напомнил о политике одного Китая и предупредил Литву о последствиях её провокаций.