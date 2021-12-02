Менло-Парк, США, , 21:26 — REGNUM Социальная сеть Facebook сделает двухфакторную аутентификацию обязательной для пользователей с высоким риском взлома аккаунта. Об этом сообщает 2 декабря техноблог Techcrunch со ссылкой на представителей компании.

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Двухфакторная аутентификация предполагает двойную авторизацию пользователя при входе в учётную запись. Для этого в дополнение к обычному паролю может использоваться, например, код из SMS-сообщения.

Уточняется, что новое требование коснётся, в частности, политических деятелей, сотрудников СМИ и правозащитников.

В случае если пользователь откажется от подключения двухфакторной аутентификации, его аккаунт будет заблокирован до тех пор, пока он не активирует эту функцию. Распространять данное требование на всех пользователей социальной сети в компании пока не планируют.