Лондон, , 21:23 — REGNUM Санкции в отношении «Беларуськалий» и ряда других белорусских предприятий ввела Великобритания, сообщили 2 декабря в пресс-службе Форин-офиса (британский МИД),

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Лондон присоединился к решению Вашингтона, Брюсселя и Оттавы и ввёл санкции против восьми граждан Белоруссии, «ответственных за репрессии и нарушения прав человека».

«Замораживание активов ОАО «Беларуськалий» — одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений — нацелено на основной источник дохода и иностранной валюты для режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — сообщили в британском ведомстве.

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