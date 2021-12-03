Москва, , 07:10 — REGNUM В Москве завершилась высадка деревьев и кустарников вдоль восьми крупных магистралей и улиц: Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, включая улицу Милашенкова и улице Большая Черкизовская, в районе ТПУ «Лефортово». В общей сложности в 2021 году специалисты Комплекса городского хозяйства высадили около 2,3 тысяч деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Высадка деревьев Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства

«Больше всего деревьев появилось на Ленинградском проспекте: от Белорусского вокзала до Балтийской улицы высадили более 800 крупномеров. Вместе с Ленинградским шоссе он стал абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов саженцев», — отметил заммэра.

На Алтуфьевском шоссе появилось более 470 взрослых деревьев и почти 1,2 тысяч кустов сирени, на Большой Черкизовской улице — около 170 крупномеров и 1,3 тысяч саженцев сирени. Балаклавский проспект украсили почти 90 мелколистных лип и 40 кустов сирени, а в районе ТПУ «Лефортово» — 80 лип, вязов, кленов, рябин и почти 2,2 тысяч кустарников.

На участке Ломоносовского проспекта от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова высадили 269 лип и декоративных яблонь и более 900 кустарников. На Мичуринском проспекте — более 220 новых деревьев — лип, кленов гиннала и декоративных яблонь, а также почти 350 кустов сирени.

Как подчеркнул Пётр Бирюков, озеленение — один из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Он также добавил, что саженцы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства: «Эти деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках, каждые 3−4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Если саженец по каким-то причинам не приживется, то подрядная организация заменит его в рамках гарантийных обязательств».