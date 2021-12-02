Богота, , 21:10 — REGNUM Колумбийская фондовая биржа (BVC) рискует потерять двух крупных эмитентов в случае, если Gilinski Group решит купить части Sura Group и Nutresa Group. 2 декабря об этом сообщило колумбийское информагентство elCOLOMBIANO.

SURO GROUP — это многопрофильная финансовая компания, котирующаяся на BVC и участвующая в программе ADR — Level в США. NUTRESA GROUP — колумбийский пищевой конгломерат. Стоимость акций обеих компаний активно увеличивалась до поступления предложения о поглощении их GILINSKI.

Заявитель хочет приобрести 31,68% акций Sura и 62,62% акций Nutresa по цене $8,08 и $7,71 соответственно, что на 27% выше рыночной стоимости.

Колумбийский миллиардер Хайме Гилински заявил, собирается вывести Nutresa на Нью-Йоркскую фондовую биржу, превратив тем самым в глобальную компанию. После того, как стало известно о цели Gilinski Group, акции трех основных холдинговых компаний, входящих в Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), выросли в цене.

В настоящее время мало кто заинтересован в покупке акций Колумбийской фондовой биржи, так как их стоимость не отражает истинную стоимость компаний. С уходом Sura и Nuestra проблема выбора обострится: у Колумбийской биржи не будет ни эмитентов, ни покупателей.