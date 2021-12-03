Лондон, , 00:24 — REGNUM Великобритания назначила своего спецпредставителя по Западным Балканам, который будет работать над «нормализацией отношений Белграда и Приштины». Об этом сообщило британское правительство 2 декабря.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Спецпредставителем Великобритании по Западным Балканам станет офицер британских военно-воздушных сил сэр Стюарт Питч. Он будет работать вместе с лидерами стран Западных Балкан и союзниками Лондона — США и ЕС над «укреплением региональной стабильности», говорится в сообщении британского правительства, которое процитировал сербский телеканал РТС.

«Питч будет выступать за усиление институтов демократии и открытых обществ, он будет работать над такими вопросами, как военные преступления и судьба пропавших без вести», — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании заявил, что Западные Балканы в настоящий момент сталкивается с самыми крупными угрозами стабильности и безопасности за последние 20 лет.