Москва, 2 декабря, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан придерживаются абсолютно противоположных взглядов на ключевые вопросы урегулирования ситуации в Закавказье. Об этом заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

Primeminister.am Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян

По мнению эксперта, личная встреча между лидерами Армении и Азербайджана была необходима для того, чтобы подвести некий промежуточный итог периоду, начавшемуся после окончания второй Карабахской войны. В частности, нужно было рассмотреть вопрос о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, решение о которой было принято на двух предыдущих встречах.

На взгляд эксперта, итоги завершившейся встречи, если не затрагивать какие-то реальные или мнимые закрытые договорённости, являются весьма неопределёнными. В заявлении от 26 ноября было сказано, что стороны будут стремиться к созданию двухсторонней комиссии по делимитации государственной границы. Однако обе стороны, считает эксперт, подходят к делимитации, опираясь на совершенно разные карты. Дело в том, что в СССР эти границы имели статус не государственных, а сугубо административных. Поэтому, если границы между союзными республиками проходили не по ярко выраженным естественным водным и горным преградам, то их линия неоднократно изменялась. В частности, это было связано с сезонным перегоном скота между горными пастбищами.

Кроме того, по мнению эксперта, ситуация с определением линии границы имеет для Никола Пашиняна ещё внутриполитический и экономический аспекты. Так, значительная часть членов оппозиционного блока «Армения», возглавляемого, бывшим президентом Робертом Кочаряном, очень тесно связана с промышленностью Сюникской области. Именно в Сюнике расположены крупнейшие медно-молибденовые и горно-обогатительные комбинаты Армении. Кроме того, крупнейшее в регионе золоторудное месторождение региона находится как раз на самой армяно-азербайджанской границе. Поэтому любое изменение линии границы имеет чрезвычайно важные экономические последствия. В связи с этим, если двухсторонняя комиссия по делимитации границы всё же будет создана, то в ней между сторонами начнётся очень серьёзная борьба.

Но вопрос делимитации границы, по мнению эксперта, является всё-таки относительно простым. А вот вопрос о статусе Нагорного Карабаха чрезвычайно сложен.

«Азербайджан устами своего президента (дословно процитирую) сказал, что «статус выброшен в ад!» То есть, они вообще отказываются обсуждать какой-либо статус Нагорного Карабаха. Алиев в своём июльском указе уже определил, что речь идёт о лишь Карабахском экономическом районе», — заявил Новиков.

Армения же, в свою очередь, считает, что статус Нагорного Карабаха должен быть определён в результате переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. И Москва, и Вашингтон, и Париж, как три ключевых её участника, едины в том, что неурегулированный к настоящему времени правовой статус Нагорного Карабаха должен и дальше обсуждаться в рамках Минской группы.

По мнению эксперта, Азербайджан, действуя после победы в войне с позиции силы, хочет делимитировать границу и заключить мирный договор исключительно на своих условиях.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина была проведена встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.