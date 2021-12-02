Киев, 2 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко сделал непростительную вещь — объявил о готовности побывать в Крыму, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Назвав слова Лукашенко только штрихом к общей картине неблагополучия, Кулеба заявил, что глава Белоруссии, «по сути, сжёг все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины».

В этом интервью Лукашенко был назван словом «диктатор». Глава украинской дипломатии добавил, что Киев не исключает варианта, когда белорусская земля будет использоваться как плацдарм для нападения России на Украину.