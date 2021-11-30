Москва, , 18:03 — REGNUM Де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года, заявил 30 ноября белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Он также отметил, что намерен посетить этот российский регион и что его там ждут, ведь на посещение Крыма у него есть «полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым».

Владимиром] Путиным, что мы в Крыму побудем». Лукашенко «Это и мой Крым. У нас определенная договорённость с [президентом РФ, что мы в Крыму побудем».

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