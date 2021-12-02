Бергамо, Италия, , 20:14 — REGNUM Легендарный бразильский фланговый защитник Кафу, выступавший большую часть карьеры футболиста за «Милан», высказался о форме 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука: «Будет здорово, если Алексей окажется в «Милане» — это великий клуб. Я считаю, что Миранчук заслужил перейти туда», — цитирует Кафу телеканал «Матч ТВ».

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие лишь в девяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами в поединках с «Вильярреалом» и «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что между Миранчуком и «Аталантой» есть договоренность, согласно которой руководство клуба из Бергамо согласится отдать российского футболиста в аренду в зимнее трансферное окно.