Киров, , 20:02 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Кировской области 2 декабря в заочном формате проголосовали за федеральные законопроекты, которые предполагают внесение изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

В сообщении отмечается, что федеральную законодательную инициативу поддержали депутаты трёх фракций, каких именно — не уточняется. Всего в Заксобрании Кировской области работают шесть фракций. Также законопроекты получили поддержку губернатора региона Игоря Васильева.

Вместе с отзывом на законопроекты кировские парламентарии направят в Госдуму ряд предложений для усовершенствования документов. В частности, будет предложено дать возможность посещать общественные места гражданам, которые сделали прививку уже после первого компонента, а также тем, кто имеет антитела. Также депутаты предложат вместо паспорта предъявлять с QR-кодом другие документы — военный билет, пенсионное или водительское удостоверение.

Кроме того, предлагается предусмотреть для регионов срок, достаточный для обеспечения выполнения установленных законом полномочий по организации оказания услуг гражданам в случае угрозы распространения инфекции.

«Данный законопроект необходим, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции без введения жестких ограничений, которые применены в других странах», — подчеркнули в пресс-службе Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, предлагаемые Госдумой законопроекты предполагают введение QR-кодов в общественных местах по всей стране. Однако документ, в случае принятия, будет действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года. Региональные парламенты в 30-дневный срок представляют отзывы на законопроекты в нижнюю палату российского парламента.