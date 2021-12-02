Вашингтон, 2 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Дмитрий Лукашенко — сын белорусского президента Александра Лукашенко — включён в новый санкционный список США, сообщили 2 декабря в пресс-службе американского минфина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В общей сложности, в чёрный список вошли 20 граждан Белоруссии. Также санкции введены в отношении 12 предприятий и трёх самолётов.

Американский минфин указывает ещё на один нюанс пятого пакета санкций: они распространили на государственный долг Белоруссии. В соответствии с нововведением, граждане США будут наказаны за операции с новыми долговыми обязательствами, эмитированными белорусским минфином или ЦБ Белоруссии на срок более 90 дней 2 декабря 2021 г.

В США обращение этих документов считается теперь противозаконным. Добавим, что санкции Вашингтон ввёл в отношении Минска из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций в отношении Белоруссии ввёл сегодня, 2 декабря, также Евросоюз.