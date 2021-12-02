Стокгольм, 2 декабря, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Глава шведской дипломатии и председатель ОБСЕ Анн Линде на встрече в Стокгольме раскритиковала политику России по Украине, сообщает 2 декабря новостная служба TT.

Wto.org Анн Линде

По словам Линде, в мире продолжается несколько кризисов, и в Европе «агрессия России в Украине» является «самым большим нарушением» порядка безопасности.

Тем не менее в ходе произнесения вступительной речи Линде особо остановилась на встрече министров иностранных дел США и России.

Линде «Конечно, я очень горжусь тем, что пока мы с вами разговариваем здесь, в другом зале проходит двусторонняя встреча министров иностранных дел России и США».

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Как сообщало, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на первом пленарном заседании Совета глав МИД ОБСЕ, напомнил, что НАТО приближает свои силы к границам России. «Возвращаетсякошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО», — отметил он.