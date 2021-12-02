Приозерск, Ленинградская область, , 19:39 — REGNUM Причиной отключения электричества в населенных пунктах Приозерского района Ленинградской области стало проведение неотложных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 декабря в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас потребители на территории поселков Яровое и Горы получают электроэнергию в полном объеме. Электроснабжение поселка Мельниково будет восстановлено в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.

Жители населенных пунктов Мельниково, Яровое и Горы пожаловались на длительное отключение электричества. И если Яровое и Горы уже могут пользоваться электроэнергией, то для Мельниково она будет доступна позднее.