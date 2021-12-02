Саранск, 2 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 2 декабря выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 964 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 122 человека, всего с начала пандемии выздоровели 30 508 жителей Мордовии. 901 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5555 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1219 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4173 жителей республики.