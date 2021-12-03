Тирасполь, , 00:10 — REGNUM Заявления Джона Болтона порождены в том числе желанием США развязать масштабный конфликт в черноморском регионе с вовлечением в него Румынии и Турции. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«Развитие ситуации вокруг Донецкой и Луганской республик показывает, что возобновление военных действий здесь чревато поражением Украины», — заявил эксперт.

«Кроме того, вывести этот конфликт из рамок локального вряд ли получиться, а значит не удастся заставить Россию отвлекать на него большие ресурсы, что никак не вписывается в американскую концепцию сдерживания России», — пояснил Шорников.

«Америке нужен большой конфликт с вовлечением всех стран черноморского региона, включая государства НАТО, прежде всего, Румынию и, возможно, Турцию. Такой конфликт вынудил бы Россию сосредоточить все свои ресурсы на его погашении. Это может не только ослабить Россию, но и закрепить позиции США в черноморском регионе» — заключил политолог.

Напомним, что ранее в интервью одному из сетевых изданий экс-советник президента США Джон Болтон призвал уничтожить «искусственную сущность» — Приднестровье, а также разморозить конфликты на постсоветском пространстве.