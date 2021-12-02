Кабул, , 18:41 — REGNUM Руководство Всемирного банка предоставляет 280 миллионов долларов замороженных средств Всемирной продовольственной программе и ЮНИСЕФ для решения гуманитарного кризиса в Афганистане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным информационного агентства «Шафакна», эти источники заявили, что 31 донор Целевого фонда реконструкции Афганистана должен утвердить выплату этих средств. Согласно этим источникам, доноры должны встретиться в пятницу (3 декабря).

Руководство Всемирного банка также провело неформальную встречу во вторник (1 декабря), чтобы обсудить перевод 500 миллионов долларов из 1,5-миллиардного фонда безопасности Афганистана в учреждения по оказанию помощи.

Мировая продовольственная программа Организации Объединенных Наций прогнозирует, что к середине 2022 года бедность может стать почти всеобщей, затронув более 90 процентов из 39 миллионов населения Афганистана.

Согласно Мировой продовольственной программе, 22,8 миллиона человек в Афганистане сталкиваются с серьезными проблемами с пропитанием.