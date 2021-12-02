Москва, , 19:26 — REGNUM Блогер Валя Карнавал объяснила своим подписчикам, почему ей стало плохо во время концерта в Vegas City Hall в Москве. Она написала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 2 декабря.

Валя Карнавал Скриншот с YouTube

«Я с детства сталкиваюсь с подобными приступами», — объясняет блогер. По словам Вали Карнавал, она может потерять сознание из-за «переутомления физического или эмоциональной нагрузки». «…моему организму абсолютно не важно, счастье я испытываю в этот момент или грусть», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2021 года Валя Карнавал упала в обморок после своего выступления на концерте блогеров TikTok-дома Hype House Rus. О плохом самочувствии Карнавал сообщили её поклонники в своих соцсетях.

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