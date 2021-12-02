Кабул, , 18:19 — REGNUM Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заявила в своем отчете, что ВВП Афганистана упал на 20% в годовом исчислении с 20 миллиардов долларов в 2020 году до 16 миллиардов долларов.

Согласно сообщению «Шафакна Афганистан», программа также предупреждает, что если не будут приняты немедленные корректирующие меры, сокращение может достигнуть 30 процентов, или 14 миллиардов долларов, в ближайшие годы.

В отчете, опубликованном ПРООН в среду (1 декабря), говорится, что экономическая база Афганистана, ныне беднейшей страны Азии, слишком слаба, чтобы содержать 40-миллионное население.

Согласно отчету, годовой доход на душу населения в Афганистане упал с 650 долларов в 2012 году до 500 долларов в 2020 году и, как ожидается, быстро достигнет 350 долларов в следующем году.

Директор ПРООН Йоахим Штайнер сказал: «Согласно новой социально-экономической оценке Афганистана, ограничение работы женщин может привести к немедленным экономическим потерям в размере до 1 миллиарда долларов, или 5 процентов валового внутреннего продукта страны».

По его словам, отказ от инвестирования в половину человеческих ресурсов Афганистана, которые составляют женщины и девушки, будет иметь серьезные социально-экономические последствия в ближайшие годы.

В отчете ПРООН также говорится, что сентябрьская оценка плана предсказывает, что 97% населения Афганистана может оказаться за чертой бедности к следующему году, если не начнется немедленное реагирование на политический и экономический кризис в стране.

Абдулла Аль-Дардари, постоянный представитель ПРООН в Афганистане, отметил: «Мы столкнулись с перспективой того, что самые элементарные человеческие потребности около 40 миллионов человек не будут удовлетворены». Для финансирования основных услуг и поддержки экономического роста необходимо 8 миллиардов долларов в год. Необходимо стратегически подходить к использованию имеющихся ресурсов.

ПРООН недавно опубликовала отчет о состоянии банковской и финансовой системы Афганистана, призывая к «немедленным и решительным действиям».