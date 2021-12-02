Доха, , 18:15 — REGNUM Делегация Исламского Эмирата во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Моттаки встретилась в Дохе с 16 кандидатами в послы и представители различных стран.

Официальный представитель министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в Twitter, что участники обсудили гуманитарные, экономические, политические вопросы и вопросы здравоохранения, а также вопросы безопасности.

«Участники высоко оценили прогресс, достигнутый в сферах безопасности и политики, и подчеркнули необходимость продолжения гуманитарной и медицинской помощи Афганистану, добавив, что проблемы необходимо решать посредством диалога», — сказал он.

По его словам, делегация Исламского Эмирата обязалась сотрудничать с этими странами и гуманитарными организациями в оказании помощи народу Афганистана.

Во время встречи Амир Хан Моттаки призвал страны всего мира вновь открыть свои посольства в Кабуле.

Во встрече участвовали представители Германии, Канады, Финляндии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Европейского Союза, Испании, США, Норвегии, Швеции, Австралии, Великобритании и Японии.