Казань, 2 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В столице Татарии одно из кафе игнорирует введенные требования по пропуску посетителей по QR-кодам о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Соответствующая информация размещена на официальной странице учреждения в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Руководство одного из городских кафе-кондитерских объявило свое учреждение «территорией конституционных прав посетителей».

«Накормим и обогреем потому, что вы — человек, а не кодированный аппарат!» — звучит лозунг в соцсетях.

Среди жителей данный призыв нашел отклик, многие собираются посетить заведение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии посещение театров, кинотеатров, цирков, торговых центров, кафе и ресторанов разрешено только по QR-кодам.

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