Рига, , 17:25 — REGNUM С сентября 2024 года в обязательную программу среднего образованияЛатвии будет включено обучение гражданской обороне (ОГО). Об этом сообщил местный портал Diena.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что до этого периода школьные заведения республики должны принять на работу военных руководителей-преподавателей учебного предмета, который перестает быть факультативным. В настоящее время примерно 6000 молодых людей осваивают его в качестве профильного факультатива в 99 учебных заведениях.

Принятый в2020году закон предусматривает, что изучение предмета будут вести инструкторы из рядов профессиональных военных или служащих в запасе. Внесенные поправки в закон расширяют круг преподавателей: теперь гражданской обороне сможет обучать «гражданин Латвии, находящийся на службе в органах системы Министерства внутренних дел или в полиции самоуправления».

В настоящее время этот предмет преподают 160 инструкторовнародного ополчения «Яунсардзе», а всего для внедрения ОГО по всей стране необходимо 270 человек. Штат планируется увеличивать постепенно: в следующем году его увеличат на 75 мест, в 2023 году добавят еще 72, в 2024 году — 35.

Подчеркивается, что финансирование нового учебного предмета будет обеспечено из средств министерства обороны. В 2022 году на эти цели будет выделено 1,45 млн евро, в 2023 году — 2,35 млн, в 2024 году — 3,02 млн, а в 2025 году и далее ежегодно — 3,92 млн евро.