Псков, 2 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Псковской области третью неделю подряд наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, благодаря чему уже началось возвращение части перепрофилированного коечного фонда к плановой работе. Об этом 2 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

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Вместе с тем глава региона отметил, что реанимационные койки областных стационаров по-прежнему загружены более чем на 90%.

«Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового «африканского штамма», и мы должны быть готовы к любому развитию событий, — подчеркнул глава региона. — Поэтому приоритетной задачей остаётся организация прививочной кампании».

На данный момент план вакцинации выполнен на 60,3%, доля вакцинированного взрослого населения Псковщины составляет 46,9%. Особое внимание уделяется пожилым людям, беременным женщинам и молодёжи. Как пояснил Ведерников, в силу активных социальных контактов растет заболеваемость среди студентов.

«Из-за технического сбоя с 28 ноября многие физически не могли записаться на прививку через Госуслуги. Выявленную ошибку в работе одного из ключевых каналов записи оперативно исправят», — указал губернатор.

Отметим, за минувшие сутки в регионе было выявлено 189 новых носителей коронавируса, что на четыре меньше, чем днем ранее. Всего в области подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 66 557. Выздоровели 57 799 человек, в том числе 265 за прошедший день. Умерло 1092 человека, в том числе шесть смертей зафиксировано за минувший день, что на один случай больше, чем за день до этого.