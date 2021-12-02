Тюмень, 2 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Тюменской области перенесли введение QR-кодов в ресторанах, салонах красоты, боулинг-клубах и на базах отдыха региона с 3 на 24 декабря 2021 года. Соответствующее постановление правительства Тюменской области от 02.12.2021 № 745-п подписано главой региона Александром Моором 2 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ослаблены антиковидные ограничения касательно торговых и торгово развлекательных центров, а также розничных рынков. Их посещение по QR-кодам вводится с 3 декабря, однако свидетельство о прививке от коронавируса там будут требовать лишь после 18:00 и в выходные дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более тысячи владельцев точек общепита Тюмени обратились к губернатору региона с просьбой не вводить QR-коды в ресторанах и кафе.