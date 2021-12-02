Москва, , 16:58 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды лучшим воинским формированиям, медицинским и образовательным организациям ведомства, а также объединениям Военно-морского флота ВС РФ, сообщает 2 декабря пресс-служба российского военного ведомства.

Сергей Шойгу Mil.ru

Торжественная церемония награждения прошла в атриуме российского Национального центра управления обороной.

Согласно указам президента России, за отличия, проявленные личным составом, за заслуги в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности государства, в подготовке квалифицированных военных кадров, 31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок Северного флота награждена орденом Нахимова, Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко удостоен ордена Александра Невского, 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского и Новосибирское высшее военное командное училище награждены орденом Жукова.

Министр обороны Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что эти награды станут хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства личного состава Вооруженных сил России.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу наградил «полковыми чашами» лучшие воинские коллективы армии и флота