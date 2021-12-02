Красногорск, , 16:50 — REGNUM Состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров должен быть уточнён. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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«Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки. Вот что надо сделать! И здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, в том числе на экспорт, ни о других доходах. Думать о безопасности, о жизни людей нужно — вот что нужно поставить во главу принимаемых нами решений», — заявил Путин.

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