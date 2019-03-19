Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтёров — Путин
Те, кто подвергают риску жизни трудящихся на шахтах, пренебрегая безопасностью, должны нести полную ответственность за свои поступки. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Основная версия — взрыв смеси метана в подготовительном забое.
По его словам, рассматриваются все версии аварии.
Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий докладывает о проверках созданных после ЧП на шахте комиссий.
Проверки на шахтах в Кузбассе выявили порядка 600 нарушений.
Целый ряд нарушений правил техники безопасности» — Путин о «Листвяжной
Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Владимир Путин призвал губернатора Сергея Цивилёва разбираться в каждом отдельном случае лично.
Решается вопрос по выделению квартир семьям погибших.
2 декабря в 8:21 в регионе дадут гудок МЧС по всем районам, в православных храмах зазвонят колокола.
Предприятие выплачивает по 2 млн рублей на погибшего, 1 млн на родителей, супругу и каждого из детей погибших. Также идут федеральные выплаты.
Не руководствоваться бумажными инструкциями — Путин о помощи после трагедии
Правительство должно разобраться в каждой конкретной ситуации, помогая родным и близким погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Он подчеркнул, что в первый же день начались выплаты наличными семьям погибших и пострадавших.
«Под землёй остаются 38 тел», — отметил губернатор.
По словам главы региона, завтра, 3 декабря, большая часть пострадавших будет выписана.
Президент передал слово губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.
Путин вспомнил о трагедии на шахте «Рспадская», произошедшей 11 лет назад.
«Жизнь и здоровье работников шахт должны быть защищены», — отметил президент.
Владимир Путин задал вопрос о федеральных выплатах погибшим.
Что сделано по линии региона? Интересует главу государства.
Президент ждет дополнительной информации по пострадавшим, нужна ли им дополнительная помощь.
Путин: мы должны держать ситуацию постоянно на личном контроле.
Совещание началось.