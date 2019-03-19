2 Декабря
 
15:22

Президент России Владимир Путин на совещании по безопасности горных работ в Кузбассе. kremlin.ru

15:18

Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтёров — Путин

Те, кто подвергают риску жизни трудящихся на шахтах, пренебрегая безопасностью, должны нести полную ответственность за свои поступки. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

15:18

Основная версия — взрыв смеси метана в подготовительном забое.

15:17

По его словам, рассматриваются все версии аварии.

15:15

Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий докладывает о проверках созданных после ЧП на шахте комиссий.

15:14

Проверки на шахтах в Кузбассе выявили порядка 600 нарушений.

15:13

Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» [ako.ru]

15:13

Целый ряд нарушений правил техники безопасности» — Путин о «Листвяжной

Руководство Кемеровской области приступило к анализу противопожарного состояния шахт в регионе. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

15:13

Владимир Путин призвал губернатора Сергея Цивилёва разбираться в каждом отдельном случае лично.

15:12

Решается вопрос по выделению квартир семьям погибших.

15:12

2 декабря в 8:21 в регионе дадут гудок МЧС по всем районам, в православных храмах зазвонят колокола.

15:10

Предприятие выплачивает по 2 млн рублей на погибшего, 1 млн на родителей, супругу и каждого из детей погибших. Также идут федеральные выплаты.

15:09

Не руководствоваться бумажными инструкциями — Путин о помощи после трагедии

Правительство должно разобраться в каждой конкретной ситуации, помогая родным и близким погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

15:08

Он подчеркнул, что в первый же день начались выплаты наличными семьям погибших и пострадавших.

15:07

«Под землёй остаются 38 тел», — отметил губернатор.

15:07

По словам главы региона, завтра, 3 декабря, большая часть пострадавших будет выписана.

15:06

Президент передал слово губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

15:05

Путин вспомнил о трагедии на шахте «Рспадская», произошедшей 11 лет назад.

15:04

«Жизнь и здоровье работников шахт должны быть защищены», — отметил президент.

15:04

Владимир Путин задал вопрос о федеральных выплатах погибшим.

15:03

Что сделано по линии региона? Интересует главу государства.

15:03

Президент ждет дополнительной информации по пострадавшим, нужна ли им дополнительная помощь.

15:02

Путин: мы должны держать ситуацию постоянно на личном контроле.

15:01

Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

15:01

Совещание началось.