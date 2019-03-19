Президент России Владимир Путин проведет 2 декабря совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В первую очередь будет обсуждаться чрезвычайное происшествие на шахте «Листвяжная» и меры по обеспечению безопасности на горнодобывающих объектах.

В совещании примут участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, вице-премьер Александр Новак, врио главы МЧС Александр Чуприян, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, руководители Минэнерго и Минстроя Николай Шульгинов и Ирек Файзуллин, руководство администрации президента России.

Напомним, что 25 ноября 2021 года поступил сигнал о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В шахте на момент задымления находились 287 человек. Погиб 51 человек. Ведется расследование причин трагедии.

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