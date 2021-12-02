Москва, 2 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Если власти РФ прислушаются к главе Банка России и не станут продлевать льготную программу по ипотеке, то рост ипотечного портфеля станет более стабильным и, кроме того, улучшится его качество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Стабильное развитие рынка невозможно обеспечить разовыми акциями, более того, неосторожное обращение с таким инструментом, как ипотека, может быть опасно. Крайне важно обеспечить стабильный рост, минимизируя уровень рисков для всех игроков, конечных потребителей в первую очередь, — сказала Школьная. — Крайне важно соотносить размер льгот с реальными показателями по сектору строительства жилья, динамикой реальных доходов и уровнем долговой нагрузки населения. У нас большая страна, и ситуация с жильем во всех регионах разная, и было бы правильно настраивать программы с учетом особенностей регионов».

Также, по ее словам, крайне важно обеспечить прогнозируемость работы программ в долгосрочной перспективе.

«Никто не будет планировать инвестиции серьезных средств в сектор, если нет понимания политики регуляторов на срок менее 10 лет. Для отдельных групп лиц льготы должны стать условно бессрочными. В этих случаях стоит привязываться не конкретным датам, а к реальным результатам. Например, по семейной ипотеке демографическая проблема с нами надолго — мотивационные программы по этому направлению должны быть бессрочными», — подчеркнула Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России спрос на жилье следует поддерживать в тех регионах, где есть конкуренция между застройщиками.