Варшава, 2 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. На польско-белорусской границе было меньше инцидентов, чем в предыдущие дни. За минувшие сутки произошло 58 попыток нелегального пересечения границы. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Еще недавно таких попыток было несколько сотен в сутки. Ночь с 1 на 2 декабря также была более спокойной, чем многие предыдущие ночи на границе», — говорится в сообщении.

В Погранслужбе Польши добавили, что «несмотря на то, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизируется, вскоре атаки мигрантов с белорусской стороны могут возобновиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.