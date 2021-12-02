Мурманск, 2 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 211 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост заболевших зафиксирован в областном центре — 77 случаев и Кандалакшском районе — 30. Всего на лечении с ковидом в регионе находятся 16 429 человек.

За сутки жертвами инфекции стали шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от ковида скончался 1221 человек.