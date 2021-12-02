Балашиха, Московская область, 2 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 2 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 199 человек. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 109 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 107 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1475 новых случаев COVID-19.