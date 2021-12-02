Красногорск, 2 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1998 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 525 405 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 593 049.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 2 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 51 человека.