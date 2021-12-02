Москва, 2 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. России и США следует в близкой перспективе договориться о разработке соглашения, которое заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Не скрываю, что для российской стороны было бы оптимально уже в достаточно близкой перспективе договориться с Вашингтоном, что мы должны все же заняться разработкой договора на замену действующему ДСНВ», — сказал Рябков.

Он добавил, что определиться нужно и с областью охвата этого документа. Для России крайне важно, чтобы ракетный кризис не перешёл в фазу, когда в Европе могут быть развёрнуты американские средства средней и меньшей дальности даже без ядерного оснащения, как заверяют Вашингтон и Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, ДСНВ существовал между Россией и США с 2010 года. В феврале 2021 года российская и американская стороны обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые нужны для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

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