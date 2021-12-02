Москва, 2 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В России спрос на жилье следует поддерживать в тех регионах, где есть конкуренция между застройщиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве России Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала идею главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, чтобы не продлевать льготную программу по ипотеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Своя большая квартира или дом — мечта для очень многих российских семей. А достижение этой мечты стало доступно с использованием ипотеки. Программы льготной ипотеки уже оказывают влияние на демографию, многие не решались на рождение детей, понимая, что необходимо своё жилье или улучшение жилищных условий. Поэтому субсидирование ипотечных ставок государством и льготные ипотечные программы нужны для нашей страны», — сказала Грызенкова.

В то же время, по ее словам, нужно добиться повышения доступности жилья, а это значит, что стимулировать и поддерживать спрос нужно прежде всего в регионах, где есть конкуренция между застройщиками, которые могут увеличить объёмы строительства и сохранить цены на квадратный метр в случае увеличения спроса.

«Сегодня льготная ипотека распространяется не только на новостройки, есть программы семейной, дальневосточной и сельской ипотеки, специальные условия для врачей и учителей, региональные программы развития жилищного строительства, — подчеркнула экономист. — Механическая же отмена всех программ льготной ипотеки негативно скажется на рынке недвижимости и доступности жилья, которого просто станет меньше из-за замораживания строительных объектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России предложил не продлевать льготную программу по ипотеке.