Стокгольм, 2 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления на 28-м заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

«Мы представили новую инициативу, чтобы действовать как трёхсторонняя диалоговая платформа, на которой Азербайджан, Грузия и Армения смогли бы обсуждать актуальные вопросы и проводить встречи на разных уровнях», — сказал Залкалиани.

Он отметил, что мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы в Закавказье установился долгосрочный мир. Также в ходе выступления в Стокгольме председатель ОБСЕ Анн Линде предложила помощь Баку и Еревану в урегулировании отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года начались бои. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Баку и Ереван неоднократно отмечали важную роль Москвы в урегулировании конфликта.