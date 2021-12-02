Пекин, , 17:01 — REGNUM В соцсети TikTok появилась специальная платформа Creator Next, благодаря которой творцы смогут монетизировать свой контент. Об этом 2 декабря пишет Billboard.

TikTok Chantelle van Heerden

С помощью Creator Next авторы смогут получать деньги за увеличение количества подписчиков на их канале, а также напрямую получать «чаевые» от поклонников. В функционал нововведения также входит инструмент LIVE Gifts — это виртуальные подарки в виде алмазов, которые в будущем можно обменять на деньги.

Добавим, что инструментами Creator Next смогут воспользоваться совершеннолетние авторы, которые выложили за последний месяц хотя бы три ролика, и с количеством подписчиков не менее 10 тыс. человек. За блогером также не должно быть замечено случаев нарушения правил соцсети. Нововведение пока доступно только для пользователей из нескольких стран.

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