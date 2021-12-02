Минск, 2 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways с нелегальными мигрантами на борту совершил вылет из аэропорта Минска в Ирак. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба минского аэропорта в своем Телеграмм-канале.

stuart.mike Boeing-747

«Boeing 747−400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск. Фактический взлет выполнен в 14.28 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

При этом ранее часть нелегальных мигрантов уже покинула территорию Белоруссии, до этого вылетев на вывозных рейсах в Багдад и в Эрбиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло заявление в связи с миграционным кризисом на границе республики и стран Евросоюза.