Курган, 2 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло ко 2 декабря 887 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 882 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 2 декабря подтвердили 45 653 случая заражения коронавирусом, вылечились 35 983 курганца.