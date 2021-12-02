Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Калининском районе Петербурге запущен проект «дворник-шеринг» по привлечению горожан к уборке снега в период сильных снегопадов. О том, как прошел первый день эксперимента, корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря рассказал заместитель генерального директора ЖКС № 1 Калининского района Михаил Ломасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Договор заключили с нами 11 человек, из них по вызову пришли шесть: по ряду причин, потому что у кого-то график работы основной не совпал, еще что-то. Фактически вчера отработали шесть человек, вчера был первый рабочий день у них. Отработали по-разному, от одного часа до семи, кто как, у кого сколько сил хватает», — отметил Ломасов.

Пока что эффективность эксперимента оценить сложно. У каждого из добровольных помощников разные физические возможности, поэтому все работают по-разному. Михаил Ломасов сообщил, что в рамках одного дня и из-за небольшого количества участников нельзя сказать однозначно, что эксперимент проходит хорошо, но и нельзя сказать, что плохо.

«Когда у нас это войдет в регулярную основу, и будет больше этих людей, тогда можно будет уже делать какие-то выводы. Сейчас пока выводы делать рано», — считает заместитель гендиректора ЖКС № 1 Калининского района.

Контроль работы добровольцев осуществляют линейные сотрудники Жилкомсервиса. По итогам работы участники эксперимента в тот же день получили денежные выплаты. Ставка для них составляет 150 рублей в час, поэтому каждый получил в зависимости от нагрузки. Кто-то заработал 150 рублей, а кто-то 1 декабря получил 1050 рублей за семь часов работы.

Напомним, что граждане в рамках эксперимента будут привлекаться к уборке снега в районе придомовых территорий, контейнерных площадок, тротуаров и дворов лишь в период залповых снегопадов, как это было накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, из-з, а начала зимы в Петербурге резко увеличилось число вакансий дворников.