Москва, 2 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. США отказываются считаться с жизненно важными интересами России, поскольку хотят втянуть Москву в полномасштабный конфликт. Об этом 2 декабря заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Флаги США и России

Игнорируя требования России, США тем самым хотят побудить её к более активным действиям в части обеспечения своей национальной безопасности. Это в свою очередь чревато крупным конфликтом России и третьих стран, что выгодно Вашингтону, отметил эксперт.

«Выступает президент России Владимир Путин и говорит: вот наши «красные линии», которые нельзя переходить. И на следующий же день они говорят, что перейдут эти «красные линии». Это делается, чтобы подтолкнуть Россию к превентивным действиям. Они посылают сигнал — мы Украину будем военным образом осваивать и будем плевать на то, что вы справедливо считаете, что у России должна быть своя зона интересов», — сказал Стариков.